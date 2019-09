Brand auto più attivi sui social. Sul podio Mercedes, Bmw e Ferrari

Primaonline.it pubblica la nuova classifica internazionale del brand automobilistici più attivi sui social e dei post più condivisi a luglio 2019. Realizzata da Storyclash, questa ‘international social ranking of car brands’ è frutto di un intenso lavoro che ha accolto 51 marchi automobilistici. Con un totale di 151 Paesi suddivisi in 4161 canali presi in considerazione, è la classifica più estesa che sia mai stata fatta in questo comparto. Domina Mercedes con 35 milioni di interazioni, seguono Bmw a quota 22 mila e Ferrari precede Porsche con 9 milioni e 600 mila clic.