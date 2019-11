Briatore: "Calenda? Banderuola. Portaborse di Montezemolo". E' polemica social

Polemica al veleno quella scoppiata tra l'imprenditore Flavio Briatore e l'ex ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda secondo il quale l'ex premier Matteo Renzi a farsi vedere con Briatore in una cena a Riyad rischia la reputazione.

Non è mancata la risposta piccata dell'imprenditore che su Instagram ha risposto con tono polemico: "Caro Calenda, vorrei capire come si permette Lei di parlare di reputazione? Forse ha un vuoto di memoria e per questo mi permetto di farLe un ripasso della sua carriera e dei suoi successi" inizia così il lungo post di Instagram che ha scatenato le reazioni della rete.

I toni si fanno via via sempre più accesi e l'imprenditore non perde tempo a ricordare i suoi successi in Formula 1 rispetto al trascorso professionale, nello stesso settore, del politico: "Una cosa ci accomuna: aver fatto parte entrambi del mondo automobilistico. Lei ha avuto un incarico in Ferrari, ma nessuno se ne ricorda credo, mentre io all’epoca avevo da poco portato la Benetton alla vittoria di ben 3 campionati del mondo. Per inciso io ho anche un record: sono stato l’unico in Formula1 a conquistare 7 campionati del mondo, con 2 squadre diverse (Benetton e Renault). Lei ha poi continuato a fare il portaborse di Luca di Montezemolo,seguendolo in Italia Futura ed anche li’, non mi sembra ci sia alcun merito da aggiungere al Suo cv"

"In Italia oggi ci sono due grandi politici, Matteo Renzi e Matteo Salvini. Fanno politiche diverse ma sono giovani, hanno qualità indubbie" aggiunge in una intervista a 'La Stampa' elogiando i 'due Mattei': "Sono due persone che meritano grande stima. Renzi è tecnico, intelligente. Salvini sa parlare alla pancia della gente. Non so se potrebbero fare un governo insieme, ma sarebbe una bella combinazione". Ma chi le piace di più? "Voterei qualcuno che fa cose concrete per l'Italia", replica Briatore. Uno dei due Mattei? "Sì, sì, di sicuro non Calenda. Penso che non lo votino nemmeno i suoi famigliari"