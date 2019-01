Ca’ Zampa, nuove cliniche veterinarie per gli animali: le aperture del 2019

Start up Ca’ Zampa offre una rete di cliniche veterinarie in Italia: tutti i servizi per gli animali

Dopo la prima apertura in Lombardia, prende forma la rete di cliniche veterinarie one-stop che offrono tutti i servizi per il benessere degli animali da compagnia. Nel 2019 previste quattro nuove aperture: le prime due in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, le successive in Liguria e di nuovo in Lombardia.

A distanza di qualche mese dalla prima apertura alle porte di Milano, cresce la rete di Ca’ Zampa, il primo gruppo di cliniche veterinarie integrate che, sulla scia delle migliori esperienze internazionali, offre oltre ai tradizionali servizi veterinari, tutti i servizi complementari per il benessere a 360 gradi degli animali da compagnia.

Ca’ Zampa cresce con quattro nuove aperture nel 2019: soddisfare i bisogni dei pet in maniera completa

Nel 2019 sono previste quattro nuove aperture: nel primo semestre inaugureranno le cliniche di Mestre e Udine mentre le successive due apriranno nella seconda parte dell’anno in Liguria e in Lombardia. Dai servizi di prevenzione alle cure veterinarie, dai piani salute agli esami diagnostici, dalla toelettatura all’educazione di cani, dalla pensione giornaliera alla vendita di farmaci e accessori, fino al servizio di trasporto a domicilio: tutto questo viene offerto all’interno della clinica Ca’ Zampa, un’unica struttura pensata per rispondere in maniera completa ai bisogni dei pet.

Ca’ Zampa: strutture veterinarie in Lombardia: offerta di servizi per animali organizzata e integrata

“In un contesto caratterizzato per la maggioranza da una frammentazione dell’offerta con oltre 6.500 strutture veterinarie presenti sul territorio nazionale – spiega Giovanna Salza, Presidente di Ca’ Zampa - un’offerta organizzata e integrata di questo tipo rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mercato dei pet. Dopo la prima apertura alle porte di Milano nello scorso giugno, siamo felici di annunciare che la rete di Ca’ Zampa prende forma con due nuove aperture in Veneto -a Mestre- e in Friuli -a Udine-. Il successo dell’esperienza in Lombardia ci conferma che in Italia c’è un bisogno non soddisfatto di servizi organizzati per gli animali domestici e un’offerta di questo genere non può che migliorare la qualità della vita di chi si occupa degli animali di casa, perlopiù le donne. Al centro del nostro modello ci sono sempre i veterinari, il punto di riferimento indiscusso dei pet owner”.

Ca’ Zampa offre servizi per animali: altre due cliniche veterinarie a Mestre e Udine

Le prossime due cliniche per il benessere degli animali inaugureranno tra aprile e luglio 2019 e saranno localizzate all’interno di due trafficati centri commerciali locali, il Centro Commerciale Auchan di Mestre e il Centro Commerciale Città Fiera di Udine. Saranno cliniche di circa 400 metri quadrati di superficie in cui troveranno spazio gli ambulatori veterinari, un blocco chirurgico, un laboratorio per le analisi, una sala per le radiografie, oltre ad un’ampia palestra per l’addestramento, una zona per la toelettatura e una parafarmacia. Saranno presenti anche spazi interamente dedicati ai gatti con un’area d’attesa, un asilo e un ambulatorio destinati esclusivamente a loro. Ogni clinica disporrà anche di un ampio e attrezzato spazio esterno dove poter svolgere le attività di educazione e ospitare i pet in degenza presso la clinica.

Il progetto Ca’ Zampa e il format

Alla base del “format Ca’ Zampa” c’è un lavoro di oltre un anno di studio del mercato italiano, di analisi delle migliori esperienze estere e di definizione di un nuovo modello organizzativo con esperti del mondo veterinario, dei servizi agli animali e del mondo retail.

Secondo l’ultimo Rapporto Assalco-Zoomark 2018, in Italia i pet sono più di 60 milioni, di cui circa 7,5 milioni gatti, 7 milioni cani, 13 milioni uccelli e 3 milioni piccoli mammiferi e rettili. A crescere sono il tempo libero che i proprietari dedicano al proprio pet - secondo una recente indagine di Eurispes, il 53,5% degli intervistati ha dichiarato di dedicare gran parte del loro tempo libero per le necessità del proprio pet – e la spesa per la loro cura - dal Rapporto Assalco del 2017 è un mercato che pesa per oltre 3,5 miliardi di Euro di fatturato in Italia - .

In un mercato in cui oltre il 50% è però rappresentato dalle spese in pet food, si sta aprendo un grande spazio di crescita per i servizi veterinari e del benessere dell’animale che non hanno ancora raggiunto neanche lontanamente i livelli di altri paesi paragonabili all’Italia. Con lo sviluppo della sua rete di cliniche integrate, Ca’ Zampa si prepara a presidiare con maggiore forza questo segmento di mercato.

Servizi per animali da compagnia offerti da Ca’ Zampa

Ca’ Zampa è una Clinica one stop per cani, gatti e tutti gli animali da compagnia con all’interno una serie di servizi veterinari di medicina di primo livello che vanno dalla medicina preventiva alla chirurgia, dai check-up odontoiatrici e nutrizionali fino agli screening e alla diagnostica. Al centro della proposta Ca’ Zampa c’è il concetto di prevenzione come chiave per il benessere degli animali anche grazie all’offerta di Piani salute per tutelarsi dagli imprevisti.

A completare l’offerta sono i servizi di toelettatura (che includono anche trattamenti di ozonoterapia e shampoo-terapia con prodotti a base di oli essenziali e principi fitoterapici), di educazione (sia attraverso lezioni individuali che di gruppo, con istruttori certificati), di asilo (per accogliere i pet in ambienti comodi all’interno della struttura e garantire uscite programmate nell’area esterna), di servizio di trasporto a domicilio e di parafarmacia veterinaria (dove trovare parafarmaci, omeopatici e fitoterapici) ed una vendita di accessori funzionali.