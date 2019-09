Cairo Pubblicità sigla la partnership fra Massigen e Torino F.C

Cairo Pubblicità, società del gruppo Cairo Communication, ha siglato un’importante partnership tra Il Torino FC e Massigen - che, per la stagione 2019/2020, sarà il nuovo “Official Sport Drink”.

“Siamo contenti e onorati di accompagnare il Torino in questa nuova stagione di sfide sportive.” – sottolinea Marta Benedetti, Amministratore Delegato di Marco Viti Farmaceutici, l’azienda che produce Massigen”. – “Da più di trent’anni affianchiamo con i nostri integratori di sali minerali e vitamine chi ama lo sport a qualsiasi livello. Abbiamo scelto il Torino per la sua storia e per i valori che rappresenta nell’immaginario del calcio italiano: grinta, tenacia, l’impegno totale a non mollare mai. Sono qualità in cui ci riconosciamo. Ci sostengono ogni giorno nella sfida a migliorarci continuamente nella ricerca e nell’offerta dei nostri prodotti. Magnesio, potassio e complessi vitaminici: una linea completa di integratori che soddisfano ogni esigenza di vitalità, energia e recupero fisico.”

Andrea Ancora Vice-Direttore Generale di Cairo Pubblicità ha dichiarato: “Siamo molto felici e orgogliosi di legare il brand Torino ad un marchio molto importante, leader tra gli integratori, come Massigen “.

L'accordo prevede visibilità del brand Massigen sui led di bordocampo e maxischermi durante le gare casalinghe di serie A TIM e Coppa Italia disputate dal Torino e in occasione delle conferenze stampa presso lo Stadio Olimpico con la presenza di un mockup personalizzato. La visibilità per il brand ha anche una deriva digital tramite i canali social ufficiali del club e l’associazione d’immagine garantita dalla qualifica in esclusiva merceologica.