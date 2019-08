Cairo: scende a 24,2 mln utile netto I sem, ricavi a 646,1 mln

Cairo Communication ha chiuso il primo semestre 2019 con un utile netto di 24,2 milioni di euro (24,5 mln senza contare gli effetti dell'adozione del nuovo principio contabile IFRS 16), in calo dai 29,6 milioni dello stesso periodo 2018. I ricavi consolidati lordi sono scesi a 646,1 milioni da 678,1 milioni. L'ebitda, invece, e' salito a 87,4 milioni da 96,5 milioni e l'ebit e' sceso a 59,4 milioni da 67,4 milioni. Per quanto riguarda Rcs, nel primo semestre ha registrato un utile netto di 38,4 milioni di euro, in calo dai 45,4 milioni di un anno fa. Continua per il gruppo editoriale la riduzione dell'indebitamento finanziario (-10,1 milioni rispetto a fine 2018, dopo aver distribuito dividendi per circa 31 milioni). Nel consolidato di Cairo, Rcs ha conseguito un ebitda di 86,8 milioni (contro 87,3 mln) e un ebit di 57,4 milioni (64,8 mln un anno fa). I ricavi operativi sono stati di 475,5 milioni. La7 ha registrato una raccolta pubblicitaria di 79,4 milioni (+5,7%) con un ebitda di circa 4 milioni (2,2 mln nel primo semestre 2018) e un ebit negativo per 1,9 milioni (-2,7 mln un anno fa). Il settore editoriale periodici (Cairo Editore) ha visto l'ebitda scendere a 3,1 mln da 4,2 mln e l'ebit a 2,1 mln da 3,7 mln.

L'indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno 2019 risulta pari a circa 175,4 milioni di euro (188,6 milioni al 31 dicembre 2018) ed e' riferibile a Rcs per 177,5 milioni (187,6 milioni al 31 dicembre 2018). Il miglioramento di 13,3 milioni, si spiega in una nota del gruppo editoriale, e' principalmente riconducibile ai flussi di cassa generati dalla gestione tipica, comprensivi della dinamica del circolante, compensati dalla distribuzione dei dividendi e dagli esborsi per investimenti e per oneri non ricorrenti netti. L'indebitamento finanziario netto complessivo, che comprende anche le passivita' finanziarie relative a contratti di locazione iscritti in bilancio ex IFRS 16 (principalmente locazioni di immobili) pari a 219,6 milioni, ammonta a 395 milioni di euro, riferibili a Rcs per 366,9 milioni di euro. Per il resto del 2019, il gruppo Cairo Communication continuera' 'a perseguire lo sviluppo dei suoi settori editoria periodica Cairo Editore e raccolta pubblicitaria e per tali settori, nonostante il contesto economico e competitivo e a impegnarsi con l'obiettivo di sviluppare la propria attivita' nel settore editoriale televisivo, per il quale si prevede il conseguimento anche nell'anno 2019 di un margine operativo lordo positivo e in crescita rispetto al 2018'. Per quanto riguarda Rcs, come gia' detto dagli amministratori della societa', si ritiene 'che sia possibile confermare l'obiettivo di conseguire anche nel secondo semestre 2019 un'ulteriore significativa riduzione dell'indebitamento finanziario netto e livelli di marginalita' sostanzialmente in linea con quelli realizzati nel 2018'. Ad ogni modo, si specifica nella nota di Cairo Communication, 'l'evoluzione della situazione generale dell'economia e dei settori di riferimento potrebbe tuttavia condizionare il pieno raggiungimento degli obiettivi' del gruppo.