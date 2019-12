Black Friday, polemica sul titolo del Corriere dello Sport su Inter-Roma

Razzismo: Roma e Milan chiudono porte a Corriere dello Sport dopo il titolo "Black Friday"

La Roma calcio e il Milan condannano pubblicamente il titolo del Corriere dello Sport in prima pagina riferito al Black Friday, con Lukaku e Smalling, giocatori di colore di Inter e Roma. E chiudono le porte dei centri di allenamento alla testata per il resto del 2019 e stabilito che i rispettivi giocatori non svolgeranno alcuna attività mediatica con il giornale durante questo periodo. In una nota diffusa dall'As Roma è detto "Crediamo che tutti i giocatori, i club, i tifosi e i media debbano essere uniti nella lotta contro il razzismo nel mondo del calcio ed è responsabilità di tutti noi essere estremamente precisi nella scelta delle parole e dei messaggi che trasmettiamo". Inoltre, "entrambi i club sono consapevoli che comunque l’articolo di giornale associato al titolo "Black Friday" contenga un messaggio antirazzista ed è questa la ragione per la quale sarà vietato l’accesso al Corriere dello Sport solo fino a gennaio. Restiamo totalmente impegnati nella lotta contro il razzismo". La Roma ha anche messo sul proprio profilo Twitter la notizia della decisione presa con il Milan.

Calcio: "titolo razzista", polemica contro Corriere dello Sport

Oggi si gioca Inter-Roma e il Corriere dello Sport, nel preparare la partita, ha messi in prima pagina nell'edizione del giovedì i giocatori di colore Romelu Lukaku e Chris Smalling con la scritta "Black Friday". Il titolo del giornale è stato particolarmente criticato dagli utenti sui social e anche dalle due squadre in questione. "Il calcio è passione, cultura e fratellanza. Siamo e saremo sempre contro ogni forma di discriminazione", ha scritto l'Inter in un Tweet. La Roma ha risposto con lucida ironia, sfruttando la base di un famoso meme. "Nessuno: (parla ndr.). Assolutamente nessuno: (dice nulla ndr.) Nemmeno un'anima viva: (dice qualcosa ndr.).

La Fiorentina allega alla foto della prima pagina la didascalia "Speechless" (senza parole). Oltre ai social delle due squadra, molte critiche sono arrivate da parte di tifosi di diverse altre società unite contro quello che hanno giudicato un titolo razzista. "Io credo che il corriere dello sport abbia superato il limite", scrive un supporter giallorosso. "A Milano è stato arrestato un uomo che spacciava usando l’edicola. Una delle frasi per fare acquisti era “È arrivato il Corriere dello Sport?” Bene. Quell’uso del nome de “Il Corriere dello Sport” è comunque più nobile del giornale, dei suoi contenuti e della sua prima pagina", scrive un utente. "Vorrei comprendere. Ma secondo me è il direttore del Corriere dello Sport ad essere discutibile", scrive un tifoso. Un sostenitore della Juventus risponde: "Mi pare superfluo sottolineare che ci stanno umiliando in tutto il mondo (come è giusto che sia) a causa della genialata del Corriere dello Sport. Ma so già come si concluderà questa storia: domani trafiletto con l’editoriale spocchioso del direttore e fine dei giochi".

La prima pagina arriva a pochi giorni dalla lettera aperta "a chi ama il calcio", sottoscritta dai 20 club di A, che invita a schierarsi contro il razzismo. "UEFA: Tolleranza zero contro ogni forma di razzismo e discriminazione Lega serie A: Uniti contro il razzismo. Corriere dello Sport: BLACK FRIDAY", scrive un utente. Un altro attacca: "Comunque il Corriere Dello Sport è degno rappresentante di questo paese e di questo movimento calcistico". Una tifosa della Juventus scrive: "Quando in Italia smetteremo finalmente di catalogare e giustificare ogni cosa in nome di uno squallido spirito goliardico, potremmo diventare un paese civile… Forse!". Un altro utente scrive: "Il titolo in questione è formato da due parole e la foto di due giocatori. Tutto innocuo. Ma voglio usare una metafora: non è il coltello ad essere un'arma, è l'uso che se ne fa a renderlo potenzialmente pericoloso." I tweet arrivano da tutto il mondo. Un brasiliano scrve "Titolo Vergognoso del Corriere", "Incredibile", scrive un utente francese."L'Italia aspetta ancora di raggiungerci nel 21esimo secolo", attaccano dall'Inghilterra. La notizia è stata riportata anche da diversi quotidiani in tutto il mondo. Dalla Russia agli Stati Uniti. Il Guardian ad esempio riprende le parole del FARE (football against racism in Europe) che scrive in un Tweet "I media alimentano il razzismo ogni giorno" allegando la prima pagina del quotidiano.

Calcio: Corsport, 'Black Friday'? Titolo innocente, no moralisti

"Piattaforme digitali? Direi pattumiere. Truccate da rancori nobili. Sdegno a buon mercato. Un bel pensiero al giorno toglie il medico di torno. Eserciti di benpensanti di questi tempi affollano il web per tingersi di bianco le loro anime belle. Individuato il razzista di turno, vai, due colpi alla tastiera e via la macchia, ti senti un uomo migliore in un mondo migliore". Cosi' il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni replica sul sito del quotidiano alle polemiche seguite al titolo di apertura di oggi 'Black Friday', con i giocatori di colore di Inter e Roma, Lukaku e Smalling. "Bianchi, neri, gialli - attacca Zazzaroni - Negare la differenza e' il tipico macroscopico inciampo del razzismo degli antirazzismi. La suburra mentale dei moralisti della domenica, quando anche giovedi' e' domenica. "Black Friday", per chi vuole e puo' capirlo, era ed e' solo l'elogio della differenza, l'orgoglio della differenza, la ricchezza magnifica della differenza. Se non lo capisci e' perche' non ce la fai o perche' ci fai. Un titolo innocente, peraltro perfettamente argomentato da Roberto Perrone, viene trasformato in veleno da chi il veleno ce l'ha dentro".