Camilla Lucchi, l'ereditiera con fisico da top model e futuro da top manager

Camilla Lucchi, la giovane ereditiera veronese annoverata tra le influencer e le fashion blogger più seguite della rete, dopo il successo di Riccanza spopola ormai anche in televisione, e non vi è settimana in cui un giornale non pubblichi un servizio o un articolo a lei dedicato.

Bionda, azzurri, bellissimo viso e fisico da top model, Camilla non ha certo dormito sugli allori malgrado la nascita altolocata in una importante famiglia proprietaria di una multinazionale che si occupa di produzione di quarzi e granulati, i cui iridescenti riflessi e mllle sfaccettature sembrano brillarle nei bellissimi occhi azzurri.

Decidendo di lasciare, almeno virtualmente, gli agi dorati della propria sontuosa magione per mettersi in gioco su Internet, ha sfidato il rischio esponendosi coraggiosamente alla gogna pubblica della rete, noto coacervo di invidie sociali e di haters leoni da tastiera.

Una scommessa vinta su tutta la linea, poiché Camilla è riuscita in breve tempo a crearsi un nutritissimo seguito di followers che la idolatrano e la sostengono a spada tratta in ogni sua iniziativa, tanto da consacrarla tra le influencer più importanti d'Italia, anche per via delle foto patinate e glam in cui mostra tutta la bellezza del suo fisico da indossatrice.

E tuttavia, da grande Camilla è meno interessata a fare la top model quanto invece a diventare una top manager. Del resto è laureata alla Bocconi, e nella stessa Università ha conseguito anche un master in Economia. Quanto all'amore, la bionda ereditiera è fidanzata con un ragazzo serissimo e altrettanto riservato, che a differenza di lei non vive sotto i riflettori.

Bella, ricca, intelligente, studiosa e per giunta assennata, insomma. Una potenziale principessa delle fiabe, ma ben calata nella realtà, figlia del suo tempo e padrona del suo futuro. Un futuro in cui, senza dubbio, Camilla ha intenzione di lasciare un segno duraturo e più che positivo.