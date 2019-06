"Caro Salvini, ti insegnamo noi a fare l'uovo fritto" I social rispondono

"Ovetto dedicato a voi amici" così intitolato il psot su Twitter del Ministro dell'Interno Matteo Salvini che, tra gli impegni politici, si lascia andare alla cucina.

E' scoppiato un caso mediatico sulla realizzazione finale del piatto del vicepremier che, sui social, si è visto commentare la foto dai numerosi followers e haters che gli hanno dato indicazioni su come farlo al meglio e si sono lasciati andare a consigli culinari. Ma ecco la vera ricetta su come preparare al meglio l'uovo fritto al tegamino.

Uovo fritto al tegamino

Pochi semplici passaggi e ingredienti freschi per un grande classico della cucina veloce: l'uovo fritto. Ecco come farlo alla perfezione

Porzioni 1 persona

Ingredienti

1 uovo fresco

1 filo olio extra vergine di oliva

qb sale

qb pepe

Istruzioni

Scaldare un filo di olio in una padella antiaderente.

Rompere l'uovo in una ciotola e poi farlo slittare nella padella già calda, stando attenti a non rompere il tuorlo

Cuocere a fuoco medio per circa 1 minuto al massimo.

Abbassare il fuoco e lasciate cuocere delicatamente con il coperchio per altri 5 minuti. Un minuto meno per un tuorlo cremoso, un minuto in più se preferite un tuorlo più solido.

Aggiustare di sale e pepe e portare in tavola.