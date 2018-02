Carpisa, Jaked e Miriade affidano ad Attila&Co. le relazioni pubbliche

Nuova acquisizione per Attila&Co., agenzia di cross media public relations capitanata da Andreina Longhi e Andrea d’Amico, che a partire da febbraio 2018 si occuperà delle attività di media relations e digital PR per i marchi Carpisa e Jaked di proprietà di Pianoforte Holding e Roccobarocco, RB by Roccobarocco, Valentino by Mario Valentino e Yamamay bags & shoes di proprietà di Miriade SpA..



Attila&Co. supporterà i brand nell’attività di media relations, istituzionali e di prodotto, nella pianificazione delle campagne di digital PR e influencer marketing e nella realizzazione di eventi. L’agenzia fornirà inoltre a Pianoforte Holding e Miriade S.p.A consulenza nell’area della comunicazione istituzionale, oltre che affiancare i marchi del gruppo nelle strategie di branding e comunicazione.



Carpisa, marchio leader nei settori borse, valigeria e accessori moda e Jaked, brand di active wear specializzato negli sport acquatici e nel lifestyle fuori-piscina, fanno capo a Pianoforte Holding, società controllata dalle famiglie Cimmino e Carlino e dal socio di minoranza, il fondo Nb. Renaissance.



Miriade SpA è tra i principali player europei nella produzione e distribuzione di accessori fashion. Presente in 80 paesi nel mondo con più di 2.000 punti vendita, Miriade è oggi tra le principali realtà distributive nel segmento degli accessori di lusso accessibile.