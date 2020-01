Caso Jebreal, De Santis querela Repubblica: "Mai cercata né censurata Rula"

Mentre nel mondo spirano venti di guerra, nell'Italietta provinciale e periferica ci si straccia le vesti per l'esclusione di una giornalista di Esteri ed esperta di geopolitica, Rula Jebreal, dal Festival della Canzone Italiana, quello dei papaveri e papere e del sole, cuore, amore.

Quel che in un un altro Paese sarebbe stato liquidato con una scrollata di spalle, qui diventa un caso politico nazionale, tanto da indurre la direttrice di Rai1 Teresa De Santis a difendersi dagli attacchi dei giornali costringendola ad adire le vie legali.

La Direttrice, chiamata in causa da Repubblica che l'ha additata quale presunta "colpevole" della "censura" a Rula Jebreal, non ci sta e affaritaliani viene dunque a sapere in anteprima di una sua prossima citazione in Tribunale nei confronti del quotidiano. A quanto apprendiamo, infatti, Teresa De Santis non ha mai né cercato Rula Jebreal né tantomeno l'ha censurata o esclusa dalla kermesse sanremese. Per tale motivo, la direttrice parrebbe intenzionata a tutelare nelle sedi apposite la sua onorabilità e professionalità di fronte ad accuse che sarebbero del tutto infondate.

Teresa De santis smentisce anche Codacons e Associazioni Utenti Radiotelevisivi, che l'hanno chiamata in causa "chiedendo" - come recita un comunicato delle due associazioni di cui sopra - "di rendere pubblici i motivi che hanno portato la Rai a porre il veto sulla giornalista televisiva, mentre si è tentato ad oltranza di ottenere la presenza della Ferragni, che sarebbe risultata gravissima per le pesanti e ripetute violazioni delle convenzioni internazionali sulla privacy dei bambini, considerato l'uso spregiudicato delle immagini del figlio per pubblicità occulta su Instagram ai grandi marchi e imprese della moda". La Direttrice di Rai1 fa sapere di respingere tali illazioni, aggiungendo che "l'opzione Ferragni" non è mai da lei stata presa in considerazione.

Frattanto, pare da fonti bene informate di Viale Mazzini che - sempre sul fronte Festival di Sanremo - volino stracci fra Amadeus e l'Ad Rai Fabrizio Salini, sostenitore della Jebreal e fautore della sua inclusione nel cast della kermesse canora. Ricordiamo che la Jebreal è rappresentata dall'agente Lucio Presta così come il conduttore dei Soliti Ignoti e che ella presenziò alla Leopolda di Matteo Renzi dell'ottobre 2018, il cui regista era sempre lo stesso Presta.