Caso Vespa-Salvini: Ad Rai Salini apre istruttoria per accertare responsabili

Elezioni Emilia-Romagna: chi ha favorito Matteo Salvini a Porta a Porta? L'Ad Rai pronto a indagare

Mentre continuano le polemiche sul caso dello "spot" di Porta a Porta a Matteo Salvini durante la partita Juventus-Roma in prima serata, e mentre si attende l'appuntamento riparatorio previsto durante la fiction Don Matteo dedicato a Nicola Zingaretti e voluto dal direttore di Rai1 Stefano Coletta per riequilibrare gli spazi mediatici dei leader, ecco che da fonti vicine a Viale Mazzini si apprende che l'Ad Fabrizio Salini è pronto ad aprire un'istruttoria per individuare motivi, dinamiche ed eventuali colpevoli dell'accaduto.

Bruno Vespa, conduttore di Porta a Porta, si assunto personalmente la responsabilità ma ha comunque parlato di "svista della redazione". Si pensa quindi che all'Amministratore Delegato non basti questa spiegazione e voglia andare fino in fondo, viste anche le ripercussioni politiche e istituzionali di quanto avvenuto e in vista delle cruciali elezioni regionali in Emilia-Romagna di domenica 26 gennaio e che impongono un comportamento specchiato da parte del Servizio Pubblico Radiotelevisivo.