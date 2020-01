Centenario della nascita di Sordi: sulla Rai il film celebrativo 'Alberto'

Il 2020 sarà l’anno del centenario della nascita di Alberto Sordi. Come scrive ItaliaOggi, per ricordare l’attore romano, arriva in televisione il film Alberto e anche un docufilm al cinema di Giancarlo Governi. Nato il 15 giugno 1920, Sordi è stato ed è fra gli attori più amati del nostro Paese. La Rai da questo mese dedicherà all’attore parte della sua programmazione. Il film Alberto, con Edoardo Pesce che interpreterà Sordi, andrà in onda il 7 gennaio su Rai 1. Il docufilm sarà arricchito dalle interviste a personaggi del calibro di Ettore Scola e Carlo Verdone. Dal 13 marzo al 19 luglio inoltre, è stata programmata una mostra nella villa romana dell’attore.