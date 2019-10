Cina sempre più leader dell'entertainment. A Tencent il 10% di Universal music

Vivendi apre formalmente il capitale di Universal music group (Umg) a potenziali nuovi partner, dopo aver registrato un aumento dei ricavi nel terzo trimestre di quest'anno. Come spiega ItaliaOggi, il gruppo media francese sta valutando la possibile vendita di ulteriori quote di minoranza nella sua controllata musicale.

E' in corso il processo di due diligence per cedere una partecipazione del 10% alla cinese Tencent Holdings. L'analisi dovrebbe essere completata nelle prossime settimane. Per quanto riguarda poi i conti, i ricavi del terzo trimestre sono aumentati del 17% circa a 3,97 miliardi di euro rispetto ai 3,4 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. E ancora una volta a spingere il business consolidato è stata, principalmente, la forte crescita della stessa Universal music group.

A valuta e perimetro costanti, come precisa ItaliaOggi, il fatturato di Vivendi è salito del 7,2% mentre quello di Universal Music Group è decollato del 20%. Ancora una volta la principale attività del gruppo che non ha regalato soddisfazioni nei risultati è stata la pay tv Canal+, che ha segnato un fatturato in calo dello 0,9% pari a quasi 1,3 miliardi di euro. Non a caso il network ha deciso per un piano di uscite volontarie e incentivate per il suo organico, fino a un massimo di 492 persone. Ieri, alla borsa di Parigi, il titolo di Vivendi registrava il +1,1%.