Cinema: online su eBay il copione Star Wars IX, ma sventata la fuga di notizie

'Star Wars: l'ascesa di Skywalker', anche noto come 'Star Wars: Episopdio IX', non uscirà nei cinema fino al 20 dicembre, ma c'è chi è già andato vicinissimo a scoprire la fine della saga di Skywalker con un mese d'anticipo. Risale a ieri la notizia che un copione dell'ultimo film della saga era stato messo illegalmente in vendita su eBay.

In un'intervista rilasciata a Good Morning America il regista J.J. Abrams ha detto: "Uno dei nostri attori, non dirò chi - vorrei, ma non lo farò - l'ha lasciato [il copione] sotto il letto ed è stato poi trovato da qualcuno che stava pulendo la stanza. Da lì, è finito nelle mani di un terzo che l'ha messo in vendita su eBay". Un impiegato Disney ha individuato l'oggetto prima che venisse comprato e ha così evitato la catastrofe. Per quanto sarebbe stato clamoroso se qualcuno fosse riuscito a mettere le mani sul copione top-secret, non sarebbe stata la prima volta che il mondo del cinema avrebbe dovuto fare i conti con importanti fughe di notizie. Prima degli anni 2000 era difficile "rubare" informazioni o clip su film che non erano ancora stati distribuiti, poiché per farlo sarebbe stato necessario lasciare gli Studios con una grande bobina cinematografica. Ma poiché oggi i film vengono archiviati e distribuiti digitalmente, è molto facile che qualcuno "accidentalmente" prema il bottone sbagliato e il film sia rilasciato in rete.