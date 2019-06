Class Editori cede il 20% di Gambero Rosso a Università Telematica Pegaso

Class Editori, con la sua controllata al 100% Garage Start up Srl, ha ceduto a Università Telematica Pegaso 2.889.800 azioni di Gambero Rosso Spa, pari al 20% del capitale della società. 1,12 euro il valore di ogni singola azione venduta, per un valore complessivo di 3.236.576.

Class Editori, come spiega ItaliaOggi, mantiene il controllo di Gambero Rosso con una quota del capitale pari al 61,17% della società.

"L'operazione rafforza il rapporto nel settore educational che già lega Class Editori e Università Telematica Pegaso, leader assoluto nell'e-learning. L'Education è uno dei settori di sviluppo della casa editrice, che così avanza anche nell'integrazione con Gambero Rosso", dichiara Paolo Panerai, vicepresidente e amministratore delegato di Class Editori.

"Il sempre più stretto rapporto con Pegaso ci consente di acquisire ulteriore know tecnologico, oltre a determinare il consolidamento della leadership di Gambero Rosso nel settore Educational Food & Wine", aggiunge Paolo Cuccia, presidente esecutivo di Gambero Rosso e co-amministratore delegato di Class Editori.

"Con questo accordo si intensifica il già stretto rapporto fra le nostre due realtà di eccellenza, con un trasferimento di competenze nella produzione di contenuti e di tecnologie all'avanguardia che ci consente di essere sempre più competitivi e di rafforzare il nostro primato", dice Danilo Iervolino, presidente di Pegaso Università Telematica.