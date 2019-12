Classifica brand automotive più attivi sui social e post con più interazioni

La classifica delle case automobilistiche più attive e più seguite sui social network. Mercedes si aggiudica il podio dopo aver staccato tutti nel mese di novembre. Il primo posto per i contenuti più performativi e con più reazioni va invece a Lamborghini.





NOTA METODOLOGICA

Classifica dei Top Brand Automotive Globali per interazioni sui contenuti pubblicati nel mese di

riferimento.

Il ranking riporta il dato di tutti gli account ufficiali dei brand Automotive. In caso di brand Automotive con

più account ufficiali il dato riporta l’aggregato dei diversi account.



INTERACTIONS

Somma complessiva di:

– reactions, commenti, share su Facebook

– like e dei commenti su Instagram

– like e dei retweet ricevuti su Twitter

– like, dislike, commenti su Youtube

VIDEO VIEWS Somma delle visualizzazioni video su Facebook e Youtube.

