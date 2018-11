Coca Cola, ecco lo spot sociale per il Natale 2018. Video

In onda dal 18 novembre sulle principali emittenti televisive il nuovo spot di Coca Cola pensato per il Natale 2018. Uno spot intitolato "Il Natale ha bisogno di te - #BabboNataleSeiTu".

Uno spot declinato anche sul sociale, con Coca-Cola che invita a vivere lo spirito del Natale, riscoprendo l’importanza della condivisione attraverso semplici gesti di generosità. Per dare concretezza a questo messaggio, spiega Spot and Web, Coca Cola sostiene Banco Alimentare che potrà così raccogliere e distribuire 1 milione di pasti a chi è in difficoltà, acquistare un mezzo per il trasporto delle eccedenze alimentari e distribuire 30.000 pacchi di alimenti a chi ne ha bisogno.