CODEMOTION MILAN 2019, GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO ALLA VII EDIZIONE

Si è chiusa la settima edizione di Codemotion Milan, la più grande conferenza tech per sviluppatori software e professionisti dell’IT in Europa, supportata da Generali Italia come Platinum Sponsor. Sul palco della kermesse oltre 150 speaker, 14 topic, 8 stage paralleli, 2 panel discussion, 80 Tech Community, un esclusivo CTO meeting, 4 innovative Coding Challenges, workshop e laboratori hands-on.

Quest’anno gli oltre 2500 partecipanti all’evento hanno assistito, presso la suggestiva location Superstudio Più di via Tortona, a un programma che mai come in questa edizione è stato ricco di novità: interventi, incontri con i principali esponenti della scena tech mondiale, le leading tech companies, le tech communities più attive, e naturalmente aziende e startup.

“In questa settima edizione milanese di Codemotion abbiamo voluto puntare l'attenzione sul concetto di essere ‘Pionieri’”. Ha dichiarato Chiara Russo, CEO e Co-Founder di Codemotion. “L'aspetto più intrigante della tecnologia infatti, è insito non tanto nel fare bene quello che sappiamo fare, ma nell'immaginare strade mai battute, nel mantenere costantemente una tensione verso il futuro. Questo è ovviamente anche l'approccio di Codemotion, sia nelle nostre conferenze che nella nostra piattaforma online.”

All’interno dell’evento, grande attenzione è stata rivolta al Generali Italia Code Factor, un evento esclusivo in ambito tech recruiting, finalizzato alla ricerca dei migliori sviluppatori Java da inserire in azienda. L’evento, caratterizzato da una coding challenge, una sfida di programmazione a eliminazione in tre fasi tra 50 candidati, ha permesso di valutare le skills dei candidati per scegliere i profili più meritevoli.

Sotto i riflettori anche per questa edizione l’Area Game Dev, dove è stato possibile sfidarsi ai videogiochi presentati dai team di sviluppatori selezionati per l'occasione nelle 14 postazioni presenti (di cui una di realtà virtuale), e l’area Kids con la ‘Mission to moon’, dove i partecipanti hanno potuto rivivere le emozioni delle missioni spaziali programmando dei rover robotici per la superficie lunare.

3 i workshop di apertura e numerosissimi gli speakers da tutto il mondo che si sono susseguiti sul palco. Ospiti d’eccezione Don Eyles, ingegnere del MIT, tra i creatori del software che ha permesso ai moduli lunari LEM delle missioni Apollo di portare l’uomo sulla Luna, e Russ Olsen, Vice Presidente di Cognitec, che nel suo talk ha guidato il pubblico attraverso le scelte che hanno portato all'atterraggio sulla Luna, rivivendo insieme quegli emozionanti ultimi dieci minuti.

Tra gli altri speaker sul palco della conferenza Luca Mezzalira, VP of Architecture di DAZN, Fabio Oggioni, Head of IT di Generali Italia, Priyanka Vergadia, Developer Advocate di Google e Jessica Tai, Software engineer di Airbnb, ovvero il meglio del panorama internazionale del coding. A questo link l’elenco completo degli speaker che hanno partecipato:

https://events.codemotion.com/conferences/milan/2019/speakers/.

CTO Meeting

Anche in questa edizione è stata data particolare attenzione alla figura del CTO, una delle più strategiche in un’azienda, dovendo garantire che l’infrastruttura tecnologica mantenga il business in esecuzione e nello stesso tempo innovare continuamente al fine di rendere l'azienda sempre più competitiva sul mercato a livello tecnologico. Il CTO MEETING è stato guidato da Marco Casario, CBO Codemotion, con Patrick Kua – Chief Scientist & ex CTO at N26, e Domenico Raguseo – Head of Exprivia Italtel Cybersecurity e Susanne Kaiser, Independent Tech Consultant ex CTO Just Software AG.

HR Meeting

La grande novità di questa edizione è senza dubbio l’HR MEETING, il primo che Codemotion organizza all’interno della sua conferenza di Milano, in collaborazione con Randstad. L’HR meeting è un incontro a porte chiuse riservato a circa 40 professionisti tra HR Manager/Officer, Talent Acquisition Director e HR Business Partner, con lo scopo di creare momenti di confronto e scambio sulle best practices e gli ostacoli che si possono riscontrare nel mondo dell’IT recruiting.

Codemotion si conferma ancora una volta il must-attend event anche per le grandi Tech Company, che trovano qui il loro target naturale a cui presentare soluzioni innovative e progetti in sviluppo. Google Cloud, Cisco DevNet, IBM, Nexi, Generali, Sisal, Microsoft, Here, Oracle, OVH Cloud, Mediolanum, Idealista, LVenture Group, Invitalia Ventures SGR, BarcamperVentures sono solo alcune delle aziende leader che durante questa edizione hanno supportato Codemotion rendendo di fatto la Conferenza sempre più un appuntamento imperdibile nel panorama italiano.

“Stiamo lavorando attivamente con le Communities per dialogare e coinvolgere gli sviluppatori in tutta Europa, sia nelle nostre conferenze, sia sulla nostra piattaforma, sulla quale stiamo sviluppando insieme strumenti di collaborazione e ingaggio.” Ha concluso Mara Marzocchi, Co-Founder di Codemotion. “La presenza di più di 80 Communities che ci hanno supportato in questa settima edizione di Codemotion Milan 2019 ci conferma che stiamo andando nella direzione giusta”.

Codemotion è la piattaforma che supporta gli sviluppatori nella loro crescita professionale e aiuta le aziende a coinvolgerli in attività di marketing, hiring e open innovation. Le conferenze Codemotion, da sempre realizzate dalle community e per le community, sono un momento di crescita per la nostra comunità degli sviluppatori, che può qui usufruire di contenuti di alta qualità sulle ultime tendenze tecnologiche e opportunità di network.