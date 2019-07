Ascolti tv, Comcast: menomale che c'è Sky. Nel trimestre 304mila nuovi clienti

Comcast perde abbonati alla pay tv da una parte e dall’altra li guadagna. Come scrive ItaliaOggi, a portare nuovi clienti al gigante delle comunicazioni Usa, è stato l’acquisto di Sky dello scorso ottobre. Il gruppo televisivo ha registrato nel secondo trimestre dell’anno un aumento di 304mila abbonati (+4,4%). Ma comcast, ha perso 224mila clienti nella pay tv via cavo, che già possedeva. La pubblicità è in calo (-10,7%) ma i costi sono stabili (-0,4%) grazie ai nuovi contratti per la serie A e la Champions in Italia e Germania.

Per Comcast in generale i ricavi sono cresciuti (+23,6%), l’utile è sceso del 2,8% in quanto hanno pesato gli oneri dell’acquisto di Sky. Comunque Comcast si trova con quasi 55 mln di abbonati alla banda larga e nonostante le perdite, le aggiunte nette sono state 456mila nel trimestre.