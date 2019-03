Giornali e manipolazione dell'informazione. I lettori apprezzano Affari. VIDEO

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata al direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino dopo il suo intervento a "Omnibus" su La7 domenica 10 marzo.

Egr. Direttore Angelo Perrino.

Questa mattina, seguendo la trasmissione “Omnibus”, ho provato un senso di liberazione nell’ascoltare il suo esemplare intervento riferito a come i giornali manipolano le informazioni, indirizzando l’opinione pubblica e in definitiva guidando le scelte. Ritengo fondamentale, per il bene della nostra situazione, che il suo messaggio venga il più possibile diffuso; la inviterei a ribadirlo ad ogni occasione. Ringraziandola sentitamente le auguro buon lavoro.

Onorio Zaratin



LA RISPOSTA DEL DIRETTORE DI AFFARITALIANI.IT ANGELO MARIA PERRINO



Ringrazio il signor Zaratin, che ha seguito il mio intervento a Omnibus su La 7 ed è venuto a cercarmi attraverso la mia mail per congratularsi.







Come lui altri hanno voluto sul mio profilo Facebook farmi pervenire approvazione e consensi. Ecco alcuni interventi.









Zaratin mi chiede di divulgare “il più possibile” il mio messaggio. Sicché, sperando di far cosa gradita, ecco il video con il mio intervento a Omnibus.

Da parte mia aggiungo solo che, quando vengo invitato in tv o interpellato, cerco di dare un senso forte e profondo alle mie parole. Seguendo alcuni principi (su due piedi ne ho individuati una decina) che fanno parte della mia formazione, del mio background, del mio imprinting. Eccoli, non in ordine di importanza.

1) Aborro i concetti vuoti e l’aria fritta e detesto quelli che parlano per “dare aria ai denti”.

2) Cerco di fare economia delle parole usandone il meno possibile (Bernard Shaw diceva che da un uomo che usa dieci parole dove ne basterebbero cinque ci si può aspettare di tutto) :-P

3) Cerco di essere chiaro e di farmi capire da tutti lavorando, come insegnavano i manuali di giornalismo americano di qualche decennio fa, “per il lattaio dell’angolo”.

4) Mi documento e cerco di parlare di cose che conosco, osservando rigorosamente il motto del grande filosofo Wittgenstein che diceva: "Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere”.

5) Evito di parlare addosso agli interlocutori interrompendoli e aspetto educatamente il mio turno.

6) Cerco di rispettare il ritmo, usando l’orecchio e rispettando i tempi televisivi, anche se parlo in un convegno, per non abusare della pazienza degli ascoltatori.

7) Cerco di presentarmi con barba e capelli a posto, pulito e ordinato.

8) Cerco di esprimermi con il buon italiano che ho imparato al liceo classico e in casa con i miei genitori.

9) Cerco di rispettare sempre la logica, che ho imparato laureandomi in filosofia, convinto che se A è uguale a B e B è uguale a C, A non potrà che essere uguale a C.

10) Cerco di trovare la linea retta (e mai a zig zag) che unisce sempre due punti.

Grazie ancora per l’incoraggiamento e ad maiora