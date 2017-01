Comin & Partners, inaugurata con successo la nuova sede di palazzo Guglielmi

Gianluca Comin, fondatore di Comin & Partners.

Comin & Partners, inaugurata la nuova sede a palazzo Guglielmi



Comin & Partners ha inaugurato la nuova sede romana di palazzo Guglielmi. “Volevamo fare tanta strada, intanto l’abbiamo attraversata”. Recita cosi l’elegante cartoncino d’invito al cocktail sobrio ed elegante a palazzo Guglielmi, in piazza santi Apostoli 73 per festeggiare la nuova sede – davanti a quella vecchia in palazzo Colonna - dell’avventura imprenditoriale della Comin & Partners, società specializzata in“Comunicazione e relazioni pubbliche, attraverso lo studio, la pianificazione e la realizzazione di strategie e piani di comunicazione”. Poche parole, semplici ed efficaci, che racchiudono le principali caratteristiche della società fondata da Gianluca Comin ex numero uno delle relazioni esterne e Comunicazione di Enel, incarico che ha ricoperto per 12 anni. E non a caso a riempire i 500 metri quadri della nuova sede a palazzo Guglielmi c’erano - oltre a Gianni Letta, Pier Ferdinando Casini, il tesoriere del Partito Democratico Francesco Bonifazi, il senatore Nicola Latorre, esponenti del mondo imprenditoriale e dei media - tutti gli ex vertici di Enel, dall’ex presidente Piero Gnudi all’ex a.d. Fulvio Conti, che hanno voluto congratularsi personalmente con Gianluca Comin per questa nuova avventura professionale nel mondo della comunicazione, ormai diventata quasi interamente digitale. Il web ha rotto gli argini, il consumatore under 50 si informa quasi esclusivamente sui social network, diventando egli stesso opinion leader.

Comin & Partners, con la nuova sede continua la crescita

Ma chi è davvero Gianluca Comin? Cosa l’ha spinto a rimettersi in gioco a poco più di cinquant’anni nell’imprevedibile mondo della comunicazione digitale? Carattere allegro, ironico, abile stratega nel gestire le relazioni con il mondo istituzionale e dei media, cosi lo definisce chi lo conosce bene. Gli esordi sono proprio nel giornalismo, al Gazzettino dove lavora per una decina di anni, poi l’approdo a Roma prima come corrispondente politico e successivamente come portavoce del primo governo Prodi, successivamente in Montedison con Enrico Bondi e in Telecom Italia con Marco Tronchetti Provera. Nel luglio 2002 l’arrivo a Enel, a fianco dell’amministratore delegato Paolo Scaroni e poi, dal maggio 2005, di Fulvio Conti, con cui per nove anni segue l'internazionalizzazione del gruppo elettrico. Il cambio di amministratore delegato nel 2014, con l'arrivo di Francesco Starace, gli fa capire che è il momento di approdare a nuove sfide professionali.

Comin & Partners, la nuova sede e il lavoro sulle aziende

A cinquant'anni, dopo aver allacciato proficui rapporti con i grandi gruppi industriali italiani ed esteri, subentra la voglia di mettersi alla prova con una sua società. Comin & partners in questi due anni e mezzo mette a frutto competenze giornalistiche, di ufficio stampa, di public affairs, di corporate social responsibility, di analisi territoriale, di lobbying internazionale con una squadra composta da validi professionisti: Elena Di Giovanni, Riccardo Acquaviva, Francesco Russo, Gianluca Giansante, e altri collaboratori. Si specializza in uno dei campi che in Italia è ancora arretrato, quello della comunicazione di crisi e della gestione globale della reputazione e degli stakeholders: una perquisizione della polizia, l'arresto di un manager, un prodotto difettoso immesso sul mercato che crea danni a persone o cose. Tutti elementi che possono portare nel giro di poche ore o giorni alla rovina di un'azienda. La reputazione è ormai elemento fondamentale nella strategia aziendale, in alcuni casi la sua perdita può causare danni irreversibili.

Comin & Partners, la nuova sede e la capacità di affrontare le crisi aziendali

Gianluca Comin è considerato tra i pochi professionisti a possedere un knowhow sufficiente per affrontare una crisi, predisponendo un accurato piano d'azione e reazione, ma soprattutto di molto sangue freddo, necessario nelle prime ore di crisi. La società si distingue inoltre per le attività di comunicazione strategica svolte in ambito culturale, supportando importanti mostre ed eventi di respiro internazionale. Proprio per ribadire tale propensione in ambito artistico durante la serata di inaugurazione sono state esposte le opere di due artisti molto apprezzati a livello internazionale, l’italiano Gianluca Malgeri e la giapponese Arina Endo.