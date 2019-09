Facebook compra Ctrl-Labs, la startup che studia come usare il pc col pensiero

Facebook ha comprato Ctrl-Labs, una startup che sta studiando il modo di consentire alle persone di comunicare con i computer tramite segnali cerebrali. Secondo la Cnbc l'operazione vale circa un miliardo di dollari ed è stata annunciata dal vicepresidente Ar/Av di Facebook, Andrew Bosworth con un post sul social network. Ctr-Labs si unirà al team di Facebook Reality Labs team, ha spiegato Bosworth.

Facebook intende utilizzare la tecnologia a interfaccia neurale di Ctrl-Labs per sviluppare un braccialetto "che dia alle persone il controllo dei loro dispositivi come una naturale estensione del movimento", ha aggiunto Bosworth. Ctrl-Labs sta lavorando alla creazione di interfacce che consentano alle persone di controllare e utilizzare i computer tramite il pensiero. Il braccialetto non sarebbe dunque che un passo intermedio destinato a funzionare come dispositivo di input tramite sensori di movimento. "L'obiettivo è commercializzarlo in tempi brevi", ha concluso Bosworth.