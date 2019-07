Comunicare la sostenibilità e le B Corp, Community Group si allea con Nativa

La sostenibilità negli ultimi anni è diventata un tema dominante nelle strategie di comunicazione delle aziende, e deve essere affrontata con la dovuta competenza. Perciò, come racconta PrimaOnline, Auro Palomba ha deciso di potenziare la capacità di Community Group, di cui è fondatore e presidente, nell’agire su questi temi sottoscrivendo un accordo – presentato come ‎MOI – Memorandum of Interdependence – con Nativa, ‎società di consulenza sui temi dell’innovazione e della sostenibilità, fondata da Paolo Di Cesare e Eric Ezechieli, e country partner per l’Italia di B Lab, l’organizzazione al servizio del movimento globale delle B Corp, che ha sviluppato forme di governance innovative come la Benefit Corporation, nota in Italia come Società Benefit.

“Le B Corp costituiscono un movimento di imprese con un obiettivo comune: essere protagoniste di un cambiamento globale e rigenerare la società attraverso il business. Con le proprie attività, creando un impatto positivo sociale e ambientale”, racconta il sito internet di Nativa.L’obiettivo delle B Corp è diffondere un paradigma più evoluto di business e innescare una competizione positiva, in modo tale che tutte le aziende siano misurate e valutate nel loro operato secondo uno stesso metro: l’impatto positivo che hanno sulla società e sul pianeta”.

Delle 70.000 aziende B Corp in 150 settori e 60 paesi, in Italia ne sono presenti 85, “rappresentano una soluzione concreta e positiva che crea valore sia per gli azionisti che per tutti gli stakeholder”, spiega ancora Nativa. Infatti, come precisa PrimaOnline, il movimento delle B Corp “ha sviluppato una innovativa forma giuridica di impresa, la Benefit Corporation: l’Italia è stato il secondo paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, che nel 2016 ha introdotto le Società Benefit, forma di impresa for profit che costituisce una solida base per proteggere la missione e creare valore condiviso nel lungo termine. La Società Benefit è una formula adottata da oltre 300 aziende e ‎ in pochi anni, la comunità italiana è cresciuta fino a diventare la più importante e dinamica in Europa. Un movimento fatto di aziende diverse per storia, settore e dimensione, pronte ad usare il business come forza positiva”‎.

‎‎E’ evidente l’interesse di Auro Palomba, Paolo Di Cesare e Eric Ezechieli a lavorare insieme mettendo in campo i 60 professionisti delle due società per lo sviluppo e l’implementazione di progetti per assistere le imprese nella definizione delle strategie di sostenibilità e di gestione professionale della reputazione, punto di forza di Community, grazie anche a Reputation Science, azienda capace a gestire la reputazione delle aziende attraverso l’analisi dei big data‎ nata dall’alleanza con Andrea Barchiesi, titolare di Reputation Manager.

L’accordo con Nativa si fonda sul concetto di Interdipendenza, principio guida per tutto il movimento delle B Corp. In base a questo principio, le due società si impegnano a creare valore e impatto positivo l’una verso l’altra e, insieme, verso tutti gli stakeholder e verso le generazioni future. “Parte integrante delle attività che Nativa svolgerà con Community è la verifica di eleggibilità di Community Group come “Certified B Corp” attraverso lo strumento del B Impact Assessment, l’esplicitazione e misura del profilo di impatto di Community, la progettazione del profilo di impatto desiderato e del relativo master plan per colmare il gap” racconta il comunicato di presentazione dell’iniziativa, nata dall’incontro durante il lavoro per un cliente tra Palomba, Ezechieli e Di Cesare.