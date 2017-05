Con Wired Next Fest, Milano capitale dell'innovazione

Wired Next Fest

Un weekend davvero speciale, all'insegna della cultura dell'innovazione. È la quinta edizione del Wired Next Test, che dal 26 al 28 maggio animerà i Giardini Montanelli, nel centro di Milano, con dibattiti, ospiti prestigiosi e tanta musica di alto livello. Da Maccio Capatonda alle Pussy Riot, da Ilaria D'Amico a Salvatore Aranzulla, dl Ministro Martina a Claudio Sabelli Fioretti, il palinsesto di questa edizione è davvero variegato (vedi il programma completo su nextfest.wired.it). Oltre alle esibizioni di grandi artisti come Max Gazze' e ai DJ set di Royksopp Planet Funk, i fans della musica potranno incontrare anche Lo Stato Sociale, Tommaso Paradiso dei The Giornalisti, Brunori SAS, Samuel e Levante. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Milano, che ha presenziato alla presentaziobe del festival con due suoi assessori. Filippo Del Corno, delegato alla Cultura, ha detto:"La relazione, felice o problematica, di ognuno di noi con la tecnologia è da sempre il fulcro di questa manifestazione, che siamo felici di ospitare ancora". "Wired Next Test è la vetrina internazionale dove il pubblico può toccare con mano i traguardi raggiunti dall'innovazione", gli fa eco Cristina Tajani, assessore alle attività produttive.