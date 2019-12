Condé Nast diventa editore di libri e con Frame c'è lo store per eventi

Dalla prossima primavera Condé Nast diventerà anche editore di libri. Come scrive Italia Oggi, il nome della collana e il primo titolo sono ancora da definire ma la direzione, che pare voglia prendere l’ad Fedele Usai, è quella di focalizzarsi sull’approfondimento dei temi già seguiti da magazine come Vanity fair, Wired e Cucina Italiana. Ogni titolo sarà al centro di un evento che la filiale tricolore del polo editoriale americano terrà nel suo store Frame a Milano in via Cadorna 7 (nello stesso palazzo di Condé Nast).

FRAME: IL PRIMO EXPERIENCE STORE DI CONDÉ NAST



Condé Nast Italia, presenta Frame, il primo experience store di Condé Nast. Lo shop che si trova all'interno della sede milanese della multimedia company in Piazzale Cadorna, 7 è il primo spazio aperto al pubblico fondato sull’inclusività, dover poter offrire nuovi modi di interazione tra lettori, utenti, followers, redazioni e aziende. Un luogo di incontro ma soprattutto d’ispirazione che fonde tradizione e innovazione, lo shopping esclusivo con la possibilità di vivere esperienze uniche grazie ad incontri culturali, talk e presentazioni.

Francesca Airoldi, Massimiliano Locatelli,

edele Usai, Salvatore Lombardi



«Già questo giovedì Frame ospita, su invito di Vogue Italia, una conversazione tra Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di Dior, e Brigitte Niedermair, fotografa di ricerca sull’identità e il genere i cui scatti sono stati raccolti nel libro Me and Fashion», dice Luca Dini, direttore editoriale di Condé Nast Italia. «È solo un esempio degli eventi che affolleranno il palinsesto del nostro experience store: Vanity Fair organizzerà, con la sua piattaforma Vanity Stage, incontri con attori, letture con scrittori, performance di musicisti; GQ ambienterà qui alcuni dei suoi GQ Club e i talk legati ai suoi speciali; AD sarà particolarmente attivo durante il Salone del Mobile; La Cucina Italiana promuoverà degustazioni con chef e produttori; Wired userà lo store come un’estensione ricorrente dei suoi Wired Next Fest; Condé Nast Traveller presenterà destinazioni e tendenze del mondo dei viaggi; per tutte le property del gruppo, dalla piattaforma social-only ExperienceIs alla Academy e Agency per social talent, Frame sarà un polo di incontro con gli utenti e di svelamento di nuovi progetti».

«Frame è il luogo customer-centric dove i contenuti diventano vere e proprie esperienze per raggiungere le nostre audience sul territorio, spesso in collaborazione con altre aziende, il tutto amplificato dalle nostre piattaforme: magazine, social e digital» dice Francesca Airoldi, Chief Marketing Officer di Condé Nast Italia.

Lo spazio, della grandezza di 250mq e progettato da Locatelli Partners, è composto da 3 aree principali: la caffetteria gestita in collaborazione con la pasticceria San Carlo, l’area eventi e il negozio. Frame rappresenta Condé Nast Italia. È un’ambiente intimo che propone materiali e lavorazioni che riportano all’immaginario della tradizione milanese rendendo omaggio all’italianità. I materiali si declinano intorno agli stucchi sui soffitti, ai vari tipi di marmo, alle diverse essenze dei parquet e al ferro nella sua nobiltà. Frame è il luogo dove si possono consultare gli archivi della casa editrice e penetrare nella storia e la memoria di Condé Nast. È un luogo d’incontro tra cultura, realtà e quotidianità.

«Ho voluto attraverso il progetto che potesse entrare il mondo esterno nel mondo dell’editoria, negli archivi e nella storia di una casa editrice simbolo, attraverso i suoi giornali, dell’Italia e di Milano» dice l’Architetto Massimiliano Locatelli.

Salvatore Lombardi, Massimiliano Locatelli,

Francesca Airoldi, Luca Dini



La caffetteria, aperta dal lunedì al sabato dalle 7 alle 22, è gestita in collaborazione con la rinomata pasticceria San Carlo che per l’occasione - con l’obiettivo di mantenere gli elevati standard qualitativi che da sempre la contraddistinguono - sceglie per la direzione del banco bar Alex Siliberto (socio fondatore dell’associazione Barmen Italiani e Campione Italiano nel concorso Nazionale di Roma) e decide di avvalersi della consulenza di rinomati chef stellati per l’ideazione dei suoi menu.

L’area eventi è una location multifunzionale nata per ospitare eventi esclusivi, progetti culturali e incontri. L’ambiente proposto ha un look elegante e raffinato, valorizzato da un interessante contrasto cromatico delle sedute, firmate dai grandi maestri milanesi, che hanno fatto la storia del design italiano - Cini Boeri, Franco Albini, B.B.P.R. e Mario Marenco - e da sempre presenti nella collezione arflex.

Infine nel negozio, aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 19, è possibile acquistare oggetti in edizione limitata e must-have firmati dai brand di Condé Nast e non solo.

Frame aprirà il 12 dicembre con un evento su invito e verrà inaugurato ufficialmente a febbraio 2020.