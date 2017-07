Condé Nast Italia, arriva Roberto Albani

Roberto Albani

Roberto Albani entra in Condé Nast in qualità di Director of Digital Operations & Content Commerce, una figura richiesta dall’espansione continua del business digitale dell’azienda. Albani avrà la supervisione di tutte le operation digitali, con particolare attenzione sull’accelerazione della monetizzazione derivante dalle proposizioni di Content Commerce.

Albani ha maturato un'esperienza a livello internazionale nel Gruppo De Agostini nell'ambito del Digital Business e dell'eCommerce. In precedenza, ha lavorato per Mondadori e Bertelsmann.

“L’ingresso di Roberto è funzionale non solo al consolidamento del management delle nostre attività digitali in continua espansione, ma rappresenta anche un’occasione importante per potenziare il nostro business digitale” così Marco Formento - Direttore Centrale Digital Condé Nast.