Condè Nast pronta alla riorganizzazione in autunno. Rumors

Fedele Usai si prepara ad annunciare in autunno la seconda fase di riorganizzazione di Condé Nast Italia. Obiettivo: essere operativi con il nuovo modello di lavoro già dagli inizi del 2020. Tra le novità ci sono ulteriori investimenti in tecnologia per 3 milioni di euro, partnership con operatori delle tlc, nuove alleanze in arrivo col mondo dei trasporti e, infine, l'inaugurazione a settembre di uno store, presso la sede principale in piazzale Cadorna a Milano, che ospiti pure gli eventi di tutte le testate della casa editrice americana, guidata in Italia per l'appunto dall'a.d. Usai.

Ma soprattutto, scrive Italia Oggi, la riorganizzazione riguarderà alcuni magazine, a partire da Glamour che all'estero (in Uk e Usa) ha già abbandonato in parte la versione cartacea, a favore del digitale. In Italia, il modello di riferimento può essere Wired, che ha già scommesso tutto sul web ed esce in media in edicola 4 volte l'anno. Ma poi sarà la volta sia di Cucina Italiana, con un piano di sviluppo estero (cartaceo ma soprattutto web) a New York (ottobre), Parigi (novembre) e Londra (entro l'anno), sia di Ad che guarda alla produzione di contenuti originali per architetti e addetti ai lavoro, italiani ma anche no (per esempio in Cina).