condé nast sceglie maddalena fossati per la direzione de la cucina italiana

Maddalena Fossati, giornalista che vanta un’importante esperienza maturata in sette anni a Vanity Fair, durante i quali si è occupata di food in tutti gli ambiti, print, digital ed eventi, assume la direzione del brand La Cucina Italiana, ovvero del mensile, del sito internet e de la Scuola. Nel nuovo incarico Maddalena Fossati potrà contare sull’esperienza e il supporto di Maria Vittoria Dalla Cia, direttore della testata dal gennaio del 2016 ad oggi.

Negli ultimi due anni, si legge in una nota della casa editrice, Condé Nast ha lavorato per mantenere salda l’identità del giornale e della Scuola de La Cucina Italiana che, da quando si è trasferita in Piazzale Cadorna, è diventata sempre di più un hub di creazione di contenuti. Il sito de La Cucina Italiana può contare su 2,5 milioni di utenti unici e 1,2 milioni tra fan e follower.