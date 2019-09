Copyright,Google contro direttiva Ue.’Non paghiamo licenze a editori francesi'

Google non intende offrire il pagamento di copyright agli editori europei attivi in Francia. Secondo quanto chiarito dal vicepresidente di Google Richard Gingras in un blog-post, una volta che la legge francese che attua la direttiva europea entrerà in vigore alla fine del mese prossimo, la società smetterà di mostrare anteprime per le pubblicazioni di notizie europee nei risultati di ricerca francesi "a meno che l'editore non abbia preso provvedimenti per autorizzarlo".

Dunque niente accordi di licenza per mostrare le anteprime degli articoli. La reputazione dell'azienda dipendeva, ha chiarito Gingras, dal fatto che i risultati della ricerca fossero determinati "dalla pertinenza, non da partnership commerciali" e non accettava mai pagamenti per l'inclusione di siti nei risultati di ricerca, ha scritto sul blog-post.