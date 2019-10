Copyright, Riffeser: "Google ha posizione dominante, intervenga parlamento Ue"

“Incontreremo ancora Google”, ha aggiunto Riffeser, “ma la situazione è complicata”.

“Sul copyright la Francia ha adottato la normativa, ma Google ha una posizione talmente dominante che se non interviene il Parlamento europeo noi siamo indifesi”. Ad affermarlo il presidente Fieg, Andrea Riffeser, intervenendo a Roma al ‘Festival delle città’, evento a cui ha preso parte anche Andrea Martella, sottosegretario con delega all’editoria.

"Ci sono Paesi che hanno adottato la normativa Ue come la Francia, ma non sanno come affrontare il problema" perchè "l'Unione europea deve quantificare la remunerazione dei nostri articolai su internet. E' una situazione molto complicata."

Inoltre aggiunge che non è vero che in Italia non si legge, "anzi il dato dei lettori è in aumento. Il problema è che i giornali vengono letti gratis, al bar per esempio." "E' un problema fondamentale per la nostra sopravvivenza economica, così come deve essere affrontato il tema del copyright"