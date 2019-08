Ascolti, Crisi: la diretta Rai1 dal Senato più avvincente del Trono di Spade

Social network impazziti per seguire le dimissioni del premier Giuseppe Conte al Senato, e i conseguenti discorsi dei vari leader ed esponenti di partito.

Il redde rationem generale contro Matteo Salvini (eccetto da parte di Fratelli d'Italia e Forza Italia), ripreso dalle telecamere di Rai Parlamento e trasmesso su Rai1 in diretta (unica rete a non interromperlo con dibattiti e interviste) è stato commentato in tempo reale su facebook e twitter con più partecipazione di una puntata del Trono di Spade.

Ottimo lavoro di servizio pubblico da parte dell'Ammiraglia Rai che ha permesso ai cittadini di seguire gli interventi del Primo Ministro, ma anche del Ministro dell'Interno, di Matteo Renzi, di Nicola Morra, di Anna Maria Bernini e così via, consentendo ai cittadini di farsi una propria opinione non influenzata dai commenti di terzi. Per il dibattito e la discussione riguardo alle conseguenze delle dimissioni del Primo Ministro, vi è infatti ampia scelta in tutta la giornata su tutti i canali televisivi.