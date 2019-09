Da Confindustra a De Benedetti, la nuova vita di Oscar Giannino dopo Radio24

Da lunedì 9 settembre parte la nuova stagione dell'informazione di Radio Capital, ancora una volta all'insegna della novità. Come racconta ItaliaOggi Circo Massimo, inizierà alle 6,30 (e non più alle 7) con il direttore Massimo Giannini e Jean- Paul Bellotto, poi, dalle 8 alle 9, la prima novità della stagone: arriva Oscar Giannino che, dopo anni a Radio 24 entra nella squadra di Radio Capital. Giannini e Giannino, insieme, parleranno e discuteranno i fatti del giorno, e intervisteranno i protagonisti della politica e dell'economia. Il sabatop mattina, dalle 8 alle 10, poi Oscar Giannino condurrà un suo programma, interamente dedicato ai temi dell'economia e della finanza. Il TgZero, invece, dopo la scomparsa di Vittorio Zucconi punta a un "cambio di paradigma". Arriva la scrittrice Michela Murgia che affiancherà Edoardo Buffoni alla guida della trasmissione. Per rafforzare ulteriormente l'informazione, dalle 6 alle 6,30 del mattino Riccardo Quadrano aprirà la prima finestra della giornata con un nuovo programma che conterrà una rassegna delle ultime news sui più importanti siti web, italiani e internazionali. E dalle 9 alle 11, poi, Andrea Lucatello affiancherà Benny neela conduzione de L'ora di punta.