Dagospia, D'agostino cede tutte le quote al figlio Rocco

Roberto D'Agostino cede tutte le azioni di Dagospia al figlio Rocco

Il papà di Dagospia, Roberto d'Agostino, ha deciso di trasferire al figlio Rocco tutte le azioni del suo sito, nato ormai 20 anni fa. Lo riferisce Italia Oggi. Al ragazzo, 23 anni, è stato trasferito il 100% del capitale per un valore attribuito pari a 626,185 mila euro.

Anna Beatrice Federici, moglie del giornalista, ha rinunciato alle sue quote. Il sito dagospia.com, punto di riferimento per le indiscrezioni politiche, media e finanziarie, si è chiuso in utile per 135.503 euro (contro il precedente rosso di -15.919). Il fatturato complessivo è salito a quota 1.405.009 dai precedenti 950.812 euro.