Daimler, a OMG la gara media globale. In Italia incarico da oltre 25 milioni

Omnicom Media Group ha vinto la gara indetta da Daimler AG per la gestione del suo budget pubblicitario sul fronte del planning e del buying. Il valore dell’incarico è tra i 600 e i 950 milioni di dollari, cifra che varia a seconda delle diverse fonti prese in considerazione dalla stampa internazionale del settore. Secondo l’”Ad Age Datacenter’s World’s Largest Advertisers 2017 Report”, Daimler è uno dei dieci top spender pubblicitari nel mondo.

L’assegnazione dell’incarico - si legge su www.engage.it - riguarda 40 mercati per i brand Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz Vans, Daimler Trucks, Daimler Buses e Daimler Financial Services. Il contratto prenderà il via il 1 gennaio 2019. La gara, a cui hanno preso parte anche GroupM, Publicis Media e IPG Mediabrands, è stata condotta dal gruppo automotive tedesco con la collaborazione di Accenture Media Management.

Grazie alla vittoria del pitch, Omnicom Media Group continuerà a gestire il media del cliente negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Nuova Zelanda e Sud Africa. GroupM, la holding media di Wpp, se ne occuperà invece con Wavemaker sino a fine anno nell’Asia Pacifica e in alcuni mercati dell’Europa. In Italia, dove il cliente spende oltre 25 milioni di euro in pubblicità, l’incarico è gestito da diversi anni da Fuel@Publicis Media, la unit creata ad hoc da Publicis Groupe per il cliente nel vecchio Continente.

Il new business riguarda dunque anche la filiale italiana di Omnicom Media Group, la realtà guidata nel nostro paese dal Ceo Marco Girelli, che dal 1 gennaio 2019 potrà contare su un nuovo cliente nel suo portafoglio.

Publicis Groupe ha vinto quest’anno la gara indetta sempre da Daimler per la scelta dell’agenzia incaricata della realizzazione delle campagne pubblicitarie e dell’advertising digitale die suoi marchi, subentrando a BBDO, l’agenzia di Omnicom. A gestire il cliente per il gruppo transalpino è Publicis Emil, l’agenzia creata anche in questo caso ad hoc di cui fanno parte i professionisti di Publicis Communications, Publicis Media, Publicis.Sapient e Publicis One.

«Publicis Emil dal 1 luglio supporta il processo di trasformazione digitale di Daimler in circa 40 mercati come agenzia di internazionale», commenta nella nota stampa Natanael Sijanta, direttore Marketing Communication Mercedes-Benz Cars. «Insieme stiamo creando un’immagine di marchio coerente a livello globale su tutti i canali di comunicazione. Ora abbiamo a bordo anche Gruppo Omnicom Media, un partner multimediale che rivestirà un ulteriore ruolo strategico chiave nella nostra visione e che sarà fondamentale per migliore le nostre performance digitali».

Con la scelta dei nuovi partner pubblicitari, Daimler intende infatti mettere in atto anche sul fronte del marketing e della comunicazione il processo di trasformazione digitale dell’azienda già avviato in altre aree organizzative. «Il nostro obiettivo è diventare il campione digitale globale nel marketing automobilistico», aggiunge Natanael Sijanta. «Per questa ragione intendiamo riorganizzare completamente i nostri processi al fine di mettere in atto nel marketing processi per comunicare ai nostri clienti in tutto il mondo in modo personalizzato con contenuti specifici per loro».

Sul fronte pubblicitario l’attenzione sarà sempre più focalizzata sull’utilizzo dei dati per personalizzare le strategie marketing, con l’obiettivo anche di mettere in atto politiche più efficienti e ottimizzare così i costi.