Dal Corriere a Dio e ritorno? La parabola di Ferruccio de Bortoli

Di Giuseppe Vatinno

Il prossimo 6 febbraio si terrà a Milano un incontro dal titolo "La vita che domanda" un monaco e un giornalista parlano di Dio con Padre Mauro Lepori abate generale ordine cistercense e Ferruccio de Bortoli editorialista del Corriere della Sera. Tutto molto interessante in questa epoca di perdita dei valori etici e morali, di perdita del senso e della prospettiva della Storia, della ricerca di qualcosa d'altro" che vada a riempire il vuoto ontico dell'esistere.



Tutto molto giusto anche. C'è un "monaco" che rappresenta un intero e glorioso ordine ma c'è anche chi obiettivamente c'entra poco con tali temi ed è Ferruccio de Bortoli, già direttore del Corriere della Sera ed ora editorialista. Che ne sa infatti de Bortoli di Dio? Nel senso che competenze tecniche ha per parlarne per evitare un vuoto chiacchiericcio? Il discorso è indubbiamente interessante sia dal punto di vista filosofico che quello della fede ma occorre che gli interlocutori siano non troppo lontani tra loro sul piano della conoscenza dell'argomento.



Ci vorrebbe almeno un giornalista - filosofo oppure un giornalista che possa vantare almeno una permanenza di qualche tempo in seminario per parlare "tecnicamente" di un problema affascinante che però per avere concretezza e veridicità deve avere anche la professionalità necessaria che con tutto il rispetto professionale per de Bortoli egli non ha e non può avere in questo campo specifico. Se no il rischio è quello di cadere nel terribile campo della "tuttologia" che sembra contrassegnare questo nostro sofferto antropocene culturale e in cui tutti parlano di tutti senza saperne in realtà granché.