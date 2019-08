Dati Ads, Cairo è immarcabile. CorSera batte Repubblica di oltre 40mila copie

Altra ottima performance del Corriere della Sera nel mese di giugno che con le sue 186.556 copie vendute batte il quotidiano del gruppo Gedi La Repubblica (141.355 copie). Per quanto riguarda il ‘campo economico’, si conferma come sempre Il Sole 24 Ore che, al netto degli abbonamenti digitali e cartacei, vanta una tiratura di 40.159. Quanto al ‘campo sportivo’ la Gazzetta dello Sport non ha rivali con le sue 142.787 copie e doppia il Corriere dello Sport che totalizza 67.408 copie.