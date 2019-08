Per gli amanti del calcio e della Serie A importanti novità all'orizzonte. Ci sarebbe una trattativa in corso per portare su Sky un nuovo canale targato Dazn.

Secondo La Repubblica, mancano soltanto gli ultimi dettagli per l'accordo sull'anticipo di campionato in Serie A del sabato sera (finora visibile solo in streaming). Intanto Dazn è in trattativa anche per portare le proprie partite sulla piattaforma Telecom.