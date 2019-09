Dazn, non solo intese con Sky Italia: trovato l’accordo con Comcast

Dopo l’accordo con Sky Italia, Dazn allarga gli orizzonti e sbarca negli Stati Uni attraverso partnership distributive con gli operatori della pay tv tradizionale. Come scrive Italia Oggi, il primo accordo è stato raggiunto con Comcast che ha inserito l’app del servizio di sport in streaming nei propri set top box e nei dispositivi Xfinity Flex box simili alle Fire Stick di Amazon. Gli abbonati di Comcast, comunque dovranno pagare l’abbonamento a Dazn. Per l’Italia niente di nuovo perché Dazn ha già attivato partnership del genere anche con operatori della penisola, con l’app presente in Sky Q.