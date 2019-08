Dazn, più sport per la nuova stagione. Confermato costo di 9,99 euro al mese

Dazn si prepara alla nuova stagione arricchendo il palinsesto e confermando il prezzo dell’abbonamento di 9,99 euro al mese. Oltre alle tre partite per ogni giornata di Serie A e a tutti i match della Serie B, gli saranno disponibili alcune tra competizioni europee come La Liga, Ligue 1, FA Cup, EFL League Cup, Eredivisie e Championship, quelle sudamericane come Copa Libertadores e Copa Sudamericana, a cui si aggiungono altri campionati internazionali come la Major League Soccer, la J1 League giapponese e la Chinese Super League.

L’offerta extra calcistica della piattaforma di streaming live e on-demand interamente dedicato allo sport include, come specifica ItaliaOggi, il football americano dell’Nfl e la Major League Baseball (Mlb), la boxe e le arti marziali miste (Ufc e Bellator), i motori con World Rally Championship (Wrc), IndyCar, Nascar e Dtm, le principali competizioni europee di rugby (Pro14, Champions Cup e Challenge Cup), la Cev Champions League di pallavolo e i darts.

Saranno visibili inoltre i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, che trasmettono nel corso dell’anno alcuni grandi eventi sportivi, dal Giro d’Italia al Tour de France e alla Vuelta di ciclismo, dall’Australian Open al Roland Garros all’Us Open di tennis, dalla Formula E alla 24 Ore di Le Mans, al campionato WTCR di motori, dalla Serie A all’Eurolega di basket, oltre ai Giochi Olimpici.

Diletta Leotta continuerà a essere il volto di Dazn e sarà in diretta dagli stadi italiani per la conduzione dei pre e post partita dei principali match della Serie A a cui si affiancheranno, al commento, Pierluigi Pardo, Massimo Callegari, Stefano Borghi, Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Edoardo Testoni e Gabriele Giustiniani.

Tra gli opinionisti ci sarà l’ingresso di Dejan Stankovic, Federico Balzaretti e Massimo Gobbi. La squadra, come sottolinea ItaliaOggi, comprende anche Mauro German Camoranesi, Francesco Guidolin, Roberto Cravero, Dario Marcolin, Simone Tiribocchi e Alessandro Budel. Completano la rosa gli interventi da bordocampo e le interviste di Giulia

Mizzoni, Davide Bernardi, Marco Russo, Tommaso Turci e Federica Zille.

Torna inoltre, con cadenza mensile da settembre, Linea Diletta, la trasmissione condotta dalla Leotta che porterà le star dello sport a raccontarsi in maniera meno convenzionale. Dazn ha confermato il prezzo di 9,99 al mese per accedere all’offerta del servizio on demand, alla quale si può accedere anche con una card prepagata da 99,99 euro valida per 12 mesi di visione.