Maria De Filippi - Maurizio Costanzo, primo faccia a faccia: boom tv e Twitter

Ricordi, incontri, filmati, momenti di commozione: un'inedita Maria De Filippi si confessa nel salotto del marito Maurizio Costanzo ed è boom. Sono stati 2 milioni 653 mila, pari al 22.21% di share, gli spettatori che hanno seguito il 2 febbraio in seconda serata su Canale 5 L'Intervista, che ha visto per la prima volta faccia a faccia Costanzo e De Filippi. Il programma ha raggiunto picchi di 2 milioni 982 mila spettatori (alle 23.57) e del 25.74% di share (alle 24.23). Dal rapporto con i genitori al legame con il figlio Gabriele, dal matrimonio con Costanzo all'attesa del Festival di Sanremo, De Filippi si è messa a nudo, complici le domande affettuose di Costanzo che ha a sua volta rievocato alcuni momenti clou della sua carriera, dagli incontri con Montanelli e Malaparte all'attentato di via Fauro. Da segnalare anche il risultato sui social, con 20 mila tweet di commento. L'hashtag #Lintervista ha raggiunto la vetta della classifica dei trending topic italiani e mondiali.

Giancarlo Scheri, direttore Canale 5, ha commentato: “Intelligente, emozionante, divertente, profonda “L’intervista” di un maestoso Maurizio Costanzo a Maria De Filippi. Due grandi così, insieme, non si sono mai visti. Una puntata che rimarrà nella storia nella tv. Grazie Maurizio, grazie Maria per averci regalato una cosa così preziosa e unica”.