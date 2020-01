De Gennaro e Palermo (CDP) intervengono alla presentazione del libro di Comin

Si è tenuto oggi pomeriggio a Roma il dibattito in occasione della presentazione del nuovo volume curato da Gianluca Comin. Sono intervenuti Gianni De Gennaro, Presidente Centro Studi Americani, Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato Cassa Depositi e Prestiti, l’On. Filippo Sensi, già portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri e il giornalista Mario Sechi. Gli interventi sono stati moderati da Carlotta Ventura, Direttore Generale Centro Studi Americani.

La comunicazione come leva strategica per la gestione aziendale. È questo il tema centrale del dibattito che si è tenuto oggi a Roma, presso il Centro Studi Americani, in occasione del quale è stato presentato il nuovo manuale a cura di Gianluca Comin “Comunicazione integrata e reputation management”, edito da Luiss University Press.

“Sono strategie che si concentrano molto sulla persona, sul singolo. Non sono più la comunicazione di massa di qualche decennio fa, ma che usa le tecnologie che abbiamo, l’analisi dei dati, per capire profondamente il consumatore, la persona, l’elettore in modo da raggiungerlo con un linguaggio adatto alle sue attese.” Lo ha detto l'autore ad Affaritaliani.it a margine della presentazione del libro presso il Centro Studi Americani a Roma.

Insieme all'autore e fondatore di Comin & Partners sono intervenuti

Un incontro che, a partire dalle pagine del libro e dalle esperienze in esso raccontate, ha visto i relatori confrontarsi sui cambiamenti che hanno portato a una profonda evoluzione della comunicazione sia nello scenario politico che in quello economico e di impresa.

Il manuale “Comunicazione integrata e reputation management”, già acquistabile in libreria e online, offre un’analisi dell’evoluzione che è avvenuta nell’ambito della Comunicazione Corporate e che ha portato a un lento ma inarrestabile processo di innovazione dei canali, rendendo sempre più complessa la gestione della comunicazione. La stessa evoluzione ha innescato la necessità per le imprese di adottare un approccio orientato al cosiddetto e-business, per affrontare processi e sistemi di comunicazione.

Alla stesura del volume hanno contribuito anche numerosi esperti del settore, che hanno partecipato alla realizzazione dei contenuti portando le loro testimonianze e presentando esperienze aziendali in cui sono stati direttamente coinvolti nel proprio percorso di carriera.