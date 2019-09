De Marchi nuovo direttore della comunicazione di Cdp Equity

Professionista con grande esperienza, friulano di 55 anni, De Marchi dopo un periodo nella consulenza è stato a capo dell’ufficio stampa dell’ufficio milanese di Sip Telecom, per poi passare a Mediaset come capo delle relazioni con i media durante il periodo della quotazione. Come scrive PrimaOnline, nel 1998 è direttore della comunicazione di Poste Italiane durante la grande riorganizzazione di Corrado Passera. Quattro anni e sempre come responsabile della comunicazione è alla Brembo fino al 2011, quando diventa direttore della comunicazione in A2A, ruolo che mantiene fino al 2015, anno del passaggio in Sia,.

Sempre come referisce PrimaOnline, Cdp Equity, nota in precedenza come Fondo strategico italiano, è una società controllata da Cassa depositi e prestiti con un capitale di 3,5 miliardi di euro e ha un portafoglio di partecipazioni che attualmente è composto da 11 società (Ansaldo Energia, Saipen, Sia, Open Fiber, Th Resort, Bf, Inalca, Iq Made in Italy, Kedrion. Rocco Forte Hotels e due fondi ), un fondo di venture capital e un fondo per l’innovazione.