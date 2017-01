Deloitte, ogni euro speso in pubblicità ne produce 7 di prodotto interno lordo

Una ricerca commissionata a Deloitte dalla World Federation of Advertisers (WFA), cui l’associazione italiana Upa partecipa, ha indagato per due anni sui dati economici a livello mondiale delle diverse nazioni. Durante lo studio è stato isolato il contributo economico e sociale che la pubblicità fornisce in termini di Pil, posti di lavoro creati e benefici per la società civile.



Lo studio, Value of Advertising, è stato reso pubblico in questi giorni e ha dimostrato come nell’Europa a 28 (nazioni) ogni euro speso in pubblicità produce 7 euro di Pil, contribuendo al 4,6% della ricchezza prodotta in Europa.



La pubblicità ha inoltre contribuito a creare, direttamente o indirettamente, 5,8 milioni di posti di lavoro, pari al 2,6% dell’occupazione europea. I posti di lavoro del settore advertising e media sono fra l’altro, sottolinea la ricerca, di alta qualità.



Grazie agli investimenti pubblicitari si supportano la concorrenza e l’innovazione e si finanziano i media e i servizi online: il 75% dei ricavi delle radio e il 40% dei ricavi televisivi provengono dalla pubblicità, mentre mail e social network, utilizzati dalla quasi totalità della popolazione, sono gratuiti grazie all’advertising.