Dentsu Aegis Network fa bingo: ha Wind e Muller in tasca

Doppia vittoria clamorosa per Dentsu Aegis Network come riporta PrimaOnline.it. Il gruppo, di cui e’ ceo in Italia Paolo Stucchi dopo il successo nella gara Vodafone (offline) porta a casa anche quello nella consultazione Wind; un esito che molti osservatori ritenevano improbabile visto che l’azienda anglo nipponica cura pure le vicende media di Fastweb. Ma per la societa’ di cui e’ capo emea Giulio Malegori (sua ai tempi l’acquisizione dell’agenzia Simple Agency grande facilitatore per il digitale) le buone notizie non finiscono qui: arriva infatti anche il budget Muller, marca famosa per gli yogurt, prodotti con anima e vocazione meno digital dei citati giganti delle tlc.