Dentsu Aegis Network, Tim Andree nuovo ceo

Da gennaio cambio al vertice in Dentsu Aegis Network. Il ceo Jerry Buhlmann lascerà l’incarico a fine anno a Tim Andree, attuale presidente esecutivo di Dentsu Aegis Network ed executive VP di Dentsu Inc.

Buhlmann - si legge su www.primaonline.it - era entrato a far parte di Aegis Group nel 1999, diventandone ceo nel 2010. Quando i giapponesi di Dentsu avevano acquisito Aegis Group nel 2013, Buhlmann – che rimarrà consulente del gruppo per l’intero 2019 – era diventato il capo della nuova creatura, Dentsu Aegis Network.

“La sua guida e la sua leadership hanno fatto sì che l’acquisizione di Aegis Group da parte di Dentsu abbia avuto un successo eccezionale. Dentsu Aegis Network è oggi un gruppo di servizi di marketing globale altamente integrato e altamente competitivo” ha commentato su Buhlmann il grande capo di Dentsu Inc., Toshihiro Yamamoto. Andree, che è entrato a far parte di Dentsu nel 2006, è ritenuta la persona giusta per continuare sulla stessa strada. “Ha guidato la globalizzazione di Dentsu Group e ha una profonda comprensione della proposta di mercato, della cultura e dei valori del business” ha sottolineato Yamamoto.