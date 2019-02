Analisi idealo - Cresce l'interesse degli over 55 per l'e-commerce (+24, 3%)

idealo, comparatore prezzi leader in Europa, dopo aver analizzato nel dettaglio le fasce della popolazione più coinvolte nel fenomeno dell’e-commerce, ovvero i giovani tra i 25-34 e tra i 35-44 anni, sposta la propria lente di ingrandimento su una fascia che solitamente si considera meno interessata: gli over 55. Gli over 55 rappresentano sì la percentuale minore, ma nell’ultimo periodo, in media, hanno comparato prezzi ogni giorno per il +24,3% rispetto allo scorso anno.

Le dieci categorie che in assoluto nell’ultimo anno hanno registrato un maggior numero di ricerche (da parte di +55) sono state smartphone, frigoriferi, televisori, lavatrici, profumi donna, sneakers, scarpe da corsa, obiettivi fotografici, aspirapolvere e piani cottura. Tra le curiosità, idealo ha rilevato interesse per quelli che potrebbero essere regali per i nipotini (come bambole, bici per bambini, mini passeggini o barbie) ma anche nei confronti di prodotti vintage come giradischi e di prodotti per cani e gatti come pappe e cucce. Non mancano infine ricerche curiose come sex toys, preservativi e infine spumanti.

L’identikit dell’over 55 digital italiano - Secondo i dati elaborati da idealo, si tratta per il 62,2% delle ricerche di uomini, contro il 37,8% di ricerche effettuate da donne. Nella maggior parte dei casi le ricerche vengono effettuate da desktop (47,2%) e da mobile (41,4%); in ultima posizione anche per gli over 55 l’utilizzo del tablet (solo nell’11,4% dei casi). L’orario di navigazione preferito è tra le 18 e le 19 di sera, con una crescita costante dalle 13 in poi nel corso di tutto il pomeriggio. Il giorno della settimana preferito, invece, il lunedì (15,3%).

Le cinque regioni italiane dove idealo ha rilevato un maggior numero di ricerche effettuate dai +55 sono Lazio, Lombardia, Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna. Fanalino di coda con il minor numero di intenzioni di acquisto Valle d'Aosta, Molise eBasilicata.

Per maggiori dettagli rimandiamo al comunicato stampa e alle infografiche in allegato. Per qualsiasi ulteriore necessità – e per approfondire la tematica con l’azienda – rimaniamo a completa disposizione.