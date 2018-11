Digital Magics vince l'AIM Award agli UK-Italy Business Boost Awards

Digital Magics, il più importante incubatore distartup digitali "Made in Italy" attivo su tutto il territorio italiano, vince l'AIM Award alla dodicesima edizione degli UK-Italy Business BoostAwards, in Borsa Italiana presso Palazzo Mezzanotte a Milano, organizzata dal Consolato Generale Britannico di Milano e dal Department for International Trade (DIT).Con la cerimonia di premiazione - a cui hanno partecipato Marco Gay, AD diDigital Magics e Alberto Fioravanti, Fondatore, Presidente e CTO di Digital Magics - il Governo Britannico ha reso omaggio alle eccellenze imprenditoriali italiane che hanno scelto il Regno Unito come base strategica per il loro sviluppo internazionale.A consegnare il premio AIM Award sono state Jill Morris, Ambasciatore Britannico in Italia e San Marino e Barbara Lunghi, Responsabile Primary Markets di Borsa Italiana.

La motivazione del premio

"DIT Italy è lieto di riconoscere l'Award dedicato alle società quotate sul segmento AIM a Digital Magics per l'apertura della propria sede londinese inaccordo con l'acceleratore iStarter e per il costante lavoro di questi anni a supporto delle più innovative startup e PMI digitali italiane. Il progetto di Digital Magics in Regno Unito faciliterà l'accelerazione e l'internazionalizzazione del 'Made in Italy' digitale verso il Regno Unito promuovendo l''Open Innovation', lo scambio di best practice tra il mondo corporate e le startup e apportando grandi benefici agli ecosistemi innovativi dei nostri due Paesi".

Marco Gay, Amministratore Delegato di Digital Magics, ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questo importante riconoscimento dal Governo Britannico. La nostra sede a Londra con iStarter è nata proprio per favorire l'espansione internazionale delle startup del nostro incubatore.Condivido questo premio con tutto il team di Digital Magics, con Simone Cimminelli, Managing Director di iStarter UK e con tutti i suoi partner per il lavoro che stiamo portando avanti per l'internazionalizzazione del 'Digital Made in Italy'".DIGITAL MAGICS ISTARTER a Londra rappresenta un'opportunità di espansione e,in particolare, di internazionalizzazione delle startup di Digital Magics, grazie al team di iStarter UK: 100 equity partner - imprenditori, manager ed esponenti del mondo della finanza - che hanno l'obiettivo di contribuire al progresso tecnologico e all'innovazione italiani.Grazie al loro apporto e alle relazioni consolidate con il mondo del venture capital europeo, iStarter UK metterà a disposizione delle startup partecipate di Digital Magics le competenze, le relazioni, network e connessioni indispensabili per accelerarne l'internazionalizzazione.