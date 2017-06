Diritti tv: Sky Italia verso aggiudicazione Champions League

Sky Italia sarebbe in testa nella gara per l'aggiudicazione dei diritti tv della Champions League nel nostro paese per il triennio 2018-2021. L'emittente prenderebbe cosi' il posto di Mediaset, che aveva vinto i diritti per il triennio che si chiudera' con la stagione 2017-2018, con le gare trasmesse dalla pay tv Premium. La notizia e' trapelata da una fonte, mentre Sky e Mediaset non commentano. L'ufficializzazione potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Nessuna certezza sulla cifra offerta dall'emittente satellitare, che le indiscrezioni vogliono superiore ai 200 milioni. Nella precedente gara Mediaset aveva vinto mettendo sul piatto 227 milioni di euro l'anno.