Disney+, 10 milioni in un giorno. Promozioni e accordi spingono gli abbonati

Dieci milioni di abbonati nel giro di 24 ore. Le prime 24 ore in cui ha debuttato martedì scorso Disney+, il nuovo servizio streaming della casa di Topolino, hanno raccolto talmente tante richieste di sottoscrizione, con relativi tentativi di accessi, che hanno finito per mandare in tilt temporaneo la piattaforma. Come spiega ItaliaOggi i dieci milioni di abbonati rappresentano una soglia psicologica, il cui raggiungimento non ha mancato di spingere al rialzo il titolo. Questo primo risultato sarebbe quindi in linea con gli obiettivi della strategia Disney, ovvero attirare un pubblico tra i 60 e i 90 milioni di abbonati nel giro di 5 anni, entro la fine del 2024.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, molti abbonamenti coincidono con quelli dei clienti Verizon. Un accordo tra le due società, come spiega ItaliaOggi, prevede che i clienti Verizon abbiano un anno intero di prova, prima di scegliere.

Inoltre lo stesso a.d. di Disney Bob Iger aveva sottolineato l'importanza di "accordi con Apple, Samsung, Microsoft, Google e anche con Fire tv di Amazon".

Al momento Disney+ è disponibile al prezzo di 6,99 dollari al mese (6,4 euro) solamente negli Usa, Canada e Paesi Bassi. Per chi sceglie invece il pacchetto omnicomprensivo del gruppo con Disney+Espn (sport)+Hulu (coi programmi 21st Century fox), il costo sale a 12,99 dollari al mese.

Dal prossimo 31 marzo il servizio sarà disponibile in Italia e nel resto d'Europa. All'interno del catalogo con 500 film e 7.500 puntate di serie tv non mancheranno, come spiega ItaliaOggi, titoli nostalgici, film Anni Novanta o i grandi classici dei cartoon puntando non solo sui più piccoli.

Per avere però quelli che saranno i numeridefinitivi registrati da Disney+, bisognerà aspettare la prossima comunicazione trimestrale con gli aggiornamenti.