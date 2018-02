DLVBBDO, Romeo Repetto lascia. Rumors: sarÃ  nuovo ceo di Leo Burnett

Da Twitter

BBDO Worldwide annuncia che Romeo Repetto, Ceo di DLVBBDO e ProximityBBDO dal 2014, lascerà l’agenzia per affrontare nuove sfide professionali. Le sue responsabilità saranno assunte dai Direttori Creativi Esecutivi Stefania Siani e Federico Pepe, in collaborazione con Alessia Francescutti, Cco BBDO EMEA.

“Ringraziamo Romeo per il contributo che ha dato al successo di BBDO in Italia negli ultimi quattro anni e gli auguriamo il meglio per il suo futuro professionale”, ha dichiarato in una nota St. John Walshe, Managing Director di BBDO Europe, aggiungendo: “DLVBBDO è in ottima salute e siamo molto fortunati ad avere leader così forti come Stefania, Federico e Alessia per supervisionare l’agenzia durante questo periodo di transizione”.

“Sono stati anni importanti per BBDO e per la mia crescita professionale e umana e ringrazio tutti per aver contribuito a questo percorso e al ruolo che BBDO gioca nel nostro settore”, ha scritto Repetto, per il quale si prospetta un ritorno in Leo Burnett, che aveva lasciato nel 2014, in qualità di ceo.